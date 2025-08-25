Media Korut Soroti Pertemuan Kim Jong-un dan Putin di China

Photo : YONHAP News

Harian Rodong Sinmun Korea Utara pada Kamis (04/09) memberitakan secara besar-besaran tentang kehadiran Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam parade militer Hari Kemenangan China.Di halaman depan, surat kabar itu menampilkan foto Kim berdiri sejajar di panggung Tiananmen bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.Foto lain yang menunjukkan Kim Jong-un tersenyum lebar sambil berjabat tangan erat dengan Xi Jinping yang dipublikasikan untuk menekankan bahwa hubungan Korea Utara dan China yang sempat renggang kini telah pulih.Sementara di halaman ketiga memuat berita pertemuan tingkat tinggi antara pimpinan Korea Utara dan Rusia.Rodong Sinmun bahkan mempublikasikan foto yang tidak dirilis oleh media Rusia, yaitu Kim berada di dalam mobil limusin milik Presiden Putin untuk menunjukkan hubungan 'aliansi darah' kedua negara yang diperkuat lewat pengiriman pasukan Korea Utara.Korea Utara tampak berusaha memberitahu rakyatnya bahwa pemimpin mereka telah melakukan debut diplomasi multilateral dan dihormati di kancah internasional.Sementara itu, media resmi untuk luar negeri, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), melaporkan bahwa Kim Jong-un dan Presiden Putin mengadakan pertemuan puncak dan membahas rencana kerja sama jangka panjang setelah parade militer pada Rabu (03/09).Dalam pertemuan itu, Kim menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan pemerintah, militer, dan rakyat Rusia kemudian menegaskan komitmen untuk setia melaksanakan perjanjian antara Korea Utara dan Rusia.Putin mendefinisikan hubungan kedua negara sebagai hubungan kepercayaan, persahabatan, dan aliansi. Putin juga menilai tinggi keberanian dan kepahlawanan pasukan Korea Utara yang telah dikirim.Dilansir juga, Putin mengatakan bahwa Korea Utara yang menawarkan pengiriman pasukannya untuk Rusia.Dengan adanya pengiriman pasukan hingga tahap ketiga baru-baru ini, kedua pihak menegaskan tekad untuk melanjutkan kerja sama sembari diperkirakan juga membahas soal kompensasi yang lebih nyata.