Musim Panas Korsel Tahun Ini Cukup Panjang dan Paling Panas

Photo : YONHAP News

Badan Meteorologi Korea (KMA) pada Kamis (04/09) menyatakan bahwa suhu rata-rata nasional pada musim panas dari bulan Juni hingga Agustus, mencapai 25,7 derajat Celsius, 0,1 derajat lebih tinggi dari tahun lalu. Rata-rata suhu ini mencatatkan rekor tertinggi sejak pendataan suhu sejak 1973.Tidak hanya suhu, periode malam tropis di seluruh negeri juga mencapai 15,5 hari, 9 hari lebih banyak dari rata-rata tahun sebelumnya. Wilayah Seoul menyumbang angka periode terlama dengan mencatat 46 hari malam tropis, yang menjadi malam tropis terpanjang sejak tahun 1908.Dari analisis KMA, peningkatan suhu disebabkan tekanan tinggi terjadi lebih awal dan lebih luas di Samudra Pasifik. Selain itu, ada ekspansi berlapis tekanan tinggi Tibet sejak akhir Juli. Akibatnya musim hujan tahun ini menjadi sangat singkat.Musim hujan dimulai lebih awal pada pertengahan Juni dan berakhir pada 26 Juni di Jeju, 1 Juli di wilayah selatan, serta 20 Juli di wilayah tengah.Tidak hanya lebih singkat, rata-rata curah hujan mencapai 200 mm atau setengah dari rata-rata normal. Sementara untuk periode, jumlah hari hujan 8,8 hari, lebih sedikit 8 hari dibanding biasanya.Namun, karena curah hujan yang cukup besar turun pada pertengahan Juli hingga awal Agustus, total curah hujan musim panas tercatat sekitar 85% dari rata-rata normal.Sementara itu, di wilayah timur Gangwon, termasuk Gangneung yang sedang mengalami kekeringan, curah hujan musim panas ini hanya mencapai 34% dari rata-rata normal, terendah sepanjang sejarah pengamatan.