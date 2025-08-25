Satu Juta Wisatawan Asing Datang ke Korsel untuk Layanan Medis

Photo : YONHAP News

Pemerintah Kota Seoul, Kamis (04/09) mengumumkan bahwa jumlah wisatawan asing yang datang untuk layanan medis di Seoul tahun 2024 mendekati satu juta orang dan mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah.Berdasarkan analisis data Statistik Penerimaan Pasien Asing 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan; dan Badan Pengembangan Industri Kesehatan Korea, sebanyak 1.170.467 pasien asing dari 202 negara datang ke Korea Selatan pada tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 999.642 orang menggunakan fasilitas medis di Seoul.Jumlah tersebut meningkat sekitar dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dan sekitar tiga kali lipat dibanding sebelum pandemi tahun 2019.Jumlah biaya medis yang dibayarkan pasien asing dengan kartu kredit luar negeri di fasilitas medis Seoul mencapai 1,2 triliun won, atau 85,7% dari jumlah pembayaran di seluruh negeri sebesar 1,4 triliun won.Melihat spesialisasi medis, 665.382 orang atau 64,2% pasien asing menggunakan klinik bedah plastik, 131.541 orang atau 12,7% menggunakan klinik kulit dan 81.181 orang atau 7,8% menggunakan klinik penyakit dalam.Sekitar 92% pasien asing mendapat penanganan medis di lima distrik di Seoul, Gangnam, Seocho, Mapo, Jung-gu, dan Songpa.Pemerintah Kota Seoul menganalisis bahwa peningkatan jumlah wisatawan medis didorong oleh bertambahnya jumlah fasilitas medis yang menerima pasien asing serta dukungannya berupa promosi, pemasaran, dan penyediaan koordinator penerjemah.Jumlah fasilitas medis yang menerima pasien asing meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 920 unit pada 2020 menjadi 1.994 unit pada 2024.Selain itu, Seoul juga mengoperasikan Seoul Medical Tourism International Travel Mart, ajang konsultasi bisnis pariwisata medis terbesar di Korea Selatan, untuk mendorong perkembangan industri pariwisata medis.Sementara untuk semester pertama 2025, jumlah wisatawan asing lebih tinggi 14% dibanding tahun lalu sehingga diperkirakan, jumlah wisatawan medis akan melampaui 1,14 juta orang pada tahun 2025.