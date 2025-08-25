Korsel Siapkan Beasiswa untuk Warga Asing Tahun Depan

Photo : YONHAP News

Kementerian Pendidikan Korea Selatan dan National Institute for International Education (NIIED), hari Kamis (04/09) mengumumkan bahwa mereka akan memilih 280 mahasiswa asing program sarjana dari 71 negara melalui Beasiswa Pemerintah Korea Selatan 2026.Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 September hingga 31 Oktober. Jumlah penerima baru program beasiswa pemerintah Korea Selatan, termasuk jenjang sarjana, pascasarjana, dan kursus bahasa, mencapai sekitar 1.900 orang. Dari jumlah itu, 280 mahasiswa program sarjana akan dipilih dan hasil seleksi diumumkan pada awal Januari mendatang.Untuk mendaftar program sarjana, pelamar dan kedua orang tuanya harus berkewarganegaraan asing, lulusan atau calon lulusan sekolah menengah atas, dan tidak boleh sudah memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Selain itu, pelamar harus berusia di bawah 25 tahun pada 1 Maret tahun depan dan memenuhi kriteria kewarganegaraan, prestasi akademik, dan kesehatan.Mulai tahun ini seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem daring. Para peminat dapat mengakses pedoman pendaftaran, mengisi, dan mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Studi di Korea (www.studyinkorea.go.kr).Program Beasiswa Pemerintah Korea Selatan (Global Korea Scholarship/GKS) merupakan program yang setiap tahun mengundang talenta terbaik dunia untuk menempuh program studi S1, S2, dan S3 di Korea Selatan.Sejak dimulai pada tahun 1967, program ini telah mendukung 19.502 talenta dari 161 negara.Wakil Menteri Pendidikan, Choi Eun-ok mengatakan bahwa pihaknya berharap para penerima beasiswa dapat berkontribusi dalam pembangunan negara asalnya setelah menyelesaikan studi, dan mereka yang ingin bekerja atau menetap di Korea Selatan akan mendapat dukungan.