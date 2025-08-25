Presiden Korsel dan Mongolia Sepakat Tingkatkan Pertukaran Masyarakat

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung pada Kamis (04/09) berdiskusi lewat sambungan telepon dengan Presiden Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh.Menurut juru bicara kepresidenan, Kang Yu-jung kedua pemimpin menilai kerja sama di berbagai bidang antara kedua negara telah berkembang pesat sejak hubungan diplomatik terjalin pada 1990. Keduanya juga sepakat untuk semakin memperdalam dan mengembangkan hubungan kemitraan strategis kedua negara seiring dengan dimulainya pemerintahan baru Korea Selatan tahun ini.Selanjutnya ia menegaskan, kedua pemimpin berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan pertukaran masyarakat antara Korea Selatan dan Mongolia, mengingat pertukaran yang aktif tersebut menjadi penopang kuat hubungan bilateral.Juru bicara Kang menambahkan, Presiden Lee mengusulkan agar Korea Selatan yang memiliki teknologi maju memperluas kerja sama yang saling menguntungkan dengan Mongolia yang kaya sumber daya mineral. Sementara itu, Presiden Khürelsükh menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan langsung Presiden Lee terhadap warga Mongolia, termasuk pekerja migran, yang tinggal di Korea Selatan.