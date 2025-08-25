Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Kim dan Xi Tekankan Hubungan Korut-China dalam Konferensi Tingkat Tinggi

Write: 2025-09-05 09:19:15Update: 2025-09-05 13:50:13

Kim dan Xi Tekankan Hubungan Korut-China dalam Konferensi Tingkat Tinggi

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden China Xi Jinping menyoroti hubungan persahabatan kedua negara setelah bertemu kembali dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) setelah enam tahun.

Menurut Kantor Berita Xinhua China, Kim dan Xi mengadakan pembicaraan pada Kamis (04/09) di Balai Rakyat Besar di Beijing. 

Xi dilaporkan sangat mengutamakan persahabatan tradisional antara China dan Korea Utara sebagai tetangga yang baik, dan menyatakan kesediaan untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan tersebut. 

Kim juga mengatakan bahwa terlepas dari perubahan situasi internasional, persahabatan antara kedua negara tidak akan berubah. 

Kim juga memuji sikap “adil” China terhadap isu-isu Semenanjung Korea, dan mengharapkan kedua negara terus memperkuat koordinasi di lembaga multilateral seperti PBB untuk melindungi kepentingan bersama dan fundamental. 

Xi mengatakan bahwa China secara konsisten mempertahankan posisi objektif dan adil terhadap isu-isu Semenanjung Korea, dan akan terus memperkuat koordinasi dengan Korea Utara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di semenanjung tersebut.
