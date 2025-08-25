Kunjungan Xi Jinping ke Korsel Jadi Peluang Penting Bagi Kerja Sama Kedua Negara

Photo : YONHAP News

Ketua Parlemen Korea Selatan Woo Won-shik mengatakan kepada Wakil Perdana Menteri China, Ding Xuexiang, bahwa kunjungan Presiden Xi Jinping ke Korea Selatan saat KTT APEC akan menjadi momen penting bagi pengembangan kerja sama substansial antara kedua negara.Ketua Kantor Majelis Nasional di Seoul pada Jumat (05/09) menyampaikan, Ketua Woo yang berkunjung ke Beijing untuk menghadiri peringatan Hari Kemenangan China, menggelar pertemuan dan jamuan makan malam dengan Wakil Perdana Menteri Ding Xuexiang, yang membawahi bidang ekonomi, sains, dan industri masa depan China.Pada kesempatan itu, Woo mengajak agar Seoul dan Beijing terus mengembangkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tengah dinamika lingkungan global yang terus berubah.Woo juga menekankan pentingnya menjajaki bidang kerja sama baru seperti bioteknologi, robotika, kecerdasan buatan (AI), dan energi terbarukan. Ia menyoroti perlunya memperkuat kolaborasi menghadapi perubahan iklim, menciptakan lingkungan usaha yang lebih pasti bagi perusahaan Korea Selatan di China, serta secara bertahap memperluas pertukaran budaya.Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Ding mengatakan, dia sepenuhnya sependapat bahwa hubungan kedua negara perlu diperkuat tidak hanya melalui pertukaran budaya, tetapi juga lewat kerja sama antardaerah dan generasi muda.