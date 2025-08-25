Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Jumat (05/09) menyampaikan bahwa "Seoul Defense Dialogue" (SDD) ke-14 akan digelar di Seoul mulai 8-10 September.Seoul Defense Dialogue tahun ini akan digelar dengan tema utama "Mengatasi Tantangan Geopolitik: Membangun Perdamaian melalui Kerja Sama.”Kementerian Pertahanan Seoul memaparkan, tema tersebut mencerminkan upaya untuk mengevaluasi persaingan geopolitik dan situasi keamanan yang dihadapi komunitas global, serta membahas langkah kerja sama demi perdamaian dan kemakmuran dunia, termasuk di Semenanjung Korea.Pertemuan ini akan dihadiri sekitar seribu pejabat dari 68 negara dan organisasi internasional.Menteri pertahanan dari lima negara, termasuk Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani, akan hadir di dalam dialog keamanan tersebut. Sudah 10 tahun Menteri Pertahanan Jepang tidak menginjakkan kaki di Seoul.Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back di sela-sela pertemuan Seoul Defense Dialogue.Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back juga akan mengadakan rangkaian pembicaraan terpisah dengan para menteri pertahanan dari lima negara dan Ketua Komite Militer NATO.