Presiden Lee Sampaikan Duka Cita Atas Tragedi Kereta Kabel di Lisbon

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung pada Jumat (05/09) mengucapkan duka cita mendalam atas tewasnya dua warga Korea Selatan dalam kecelakaan kereta kabel di Lisbon, Portugal.Presiden Lee dalam unggahan di Facebook turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang tengah dirundung duka mendalam dan kepada rakyat Portugal, serta mendoakan agar para korban luka segera pulih.Presiden Lee menegaskan, keselamatan rakyat di mana pun akan selalu menjadi prioritas utama, dan pemerintah akan menunaikan segala tanggung jawab serta langkah yang diperlukan.Lebih lanjut ia menambahkan, Kedutaan Besar Korea Selatan di Portugal segera membentuk satuan tugas setelah kecelakaan terjadi, dan duta besar tengah memantau langsung situasi di lokasi.Selain itu, pemerintah menyampaikan belasungkawa kepada Perdana Menteri Portugal serta meminta perhatian dan dukungan khusus bagi warga negara Korea Selatan.Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi bahwa seorang pria dan seorang wanita Korea Selatan tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara seorang wanita lainnya yang terluka kini dirawat di unit perawatan intensif di sebuah rumah sakit setempat.Kereta kabel Gloria yang terkenal di Lisbon mengalami kecelakaan pada Rabu (03/09) sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Kecelakaan itu menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya.