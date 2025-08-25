Lee Akan Bertemu dengan Pemimpin Partai Berkuasa dan Oposisi

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung telah mengundang pemimpin partai berkuasa dan partai oposisi utama untuk makan siang pada hari Senin (08/09).Menurut Sekretaris Presiden urusan politik Kim Byung-wook pada hari Jumat (05/09), Lee akan bertemu dengan kedua pemimpin partai di kantornya. Kim mengatakan pembicaraan akan dilakukan secara terbuka mengenai urusan negara tanpa batasan agenda tertentu.Makan siang tersebut akan dihadiri oleh Pemimpin Partai Demokrat (DP) Jung Chung-rae, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Jang Dong-hyeok, serta juru bicara dan kepala staf masing-masing partai.Kepala staf presiden Kang Hoon-sik dan sekretaris presiden senior urusan politik Woo Sang-ho akan hadir dari kantor kepresidenan.Presiden Lee juga akan mengadakan pertemuan satu lawan satu secara terpisah dengan pemimpin PPP setelah makan siang, yang diharapkan akan memberikan kesempatan untuk memperkuat kerja sama dan komunikasi bipartisan dalam urusan negara.