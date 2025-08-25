Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Trump: Tarif 'Cukup Besar' untuk Semikonduktor Akan Segera Berlaku

Write: 2025-09-05 16:15:32Update: 2025-09-05 16:29:59

Trump: Tarif 'Cukup Besar' untuk Semikonduktor Akan Segera Berlaku

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (04/09) menyatakan bahwa pemerintahannya segera akan memberlakukan 'tarif semikonduktor yang cukup besar' terhadap impor dari perusahaan yang tidak memindahkan produksi ke Amerika Serikat.

Trump membuat pernyataan tersebut kepada wartawan saat jamuan makan malam bersama para CEO perusahaan teknologi Amerika di Gedung Putih. Ia mengatakan tarif tersebut akan diberlakukan dalam waktu dekat, namun tanpa menyebutkan besaran maupun waktu pastinya.

Trump mengatakan tarif itu tidak akan terlalu tinggi, tetapi cukup besar. Ia juga menambahkan bahwa tidak akan ada tarif bagi perusahaan yang membangun fasilitas produksi di Amerika Serikat.

Sebelumnya, pada awal Agustus, Trump mengatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif sekitar 100 persen terhadap impor semikonduktor, tapi kebijakan itu tidak akan berlaku bagi perusahaan yang memproduksi di AS.
