Putin Mengumumkan ‘Koridor Transportasi Transarktik,’ Rencana Koneksi ke Korea Utara

Photo : YONHAP News

Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rencana untuk mengembangkan ‘Koridor Transportasi Transarktik,’ yang menghubungkan rute logistik dan perdagangan melintasi Arktik, mencakup Siberia, Rusia Timur Jauh, dan Korea Utara.Berbicara di Forum Ekonomi Timur di Vladivostok pada Jumat (05/09), ia mengatakan koridor tersebut akan beroperasi sepanjang tahun dan melayani kepentingan bisnis domestik maupun internasional.Putin mengatakan jaringan ini akan diperluas hingga Korea Utara, termasuk melintasi jembatan Sungai Tumen dan jembatan lain yang menghubungkan Rusia dengan Korea Utara yang direncanakan dibuka tahun depan.Ia juga mengatakan rencana sedang disusun untuk membangun lebih banyak jembatan yang menghubungkan Korea Utara dengan Rusia.Ia juga menginstruksikan pemerintahnya untuk menyusun rencana pengembangan logam langka hingga November dan berjanji untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara Asia-Pasifik dan negara berkembang serta terbelakang terlepas dari kondisi politik.Putin juga menyambut partisipasi internasional dalam proyek-proyek di Rusia Timur Jauh dan Arktik, menjanjikan langkah-langkah ramah bisnis seperti insentif pajak mulai tahun 2027.