Menlu Korsel Bertolak ke AS untuk Finalisasi Prosedur Pembebasan Warga Korsel

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada Senin (08/09) untuk memfinalisasi prosedur administratif terkait pembebasan ratusan warga Korea Selatan yang ditahan dalam penggerebekan imigrasi terbaru di AS.Menurut seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Minggu (07/09), Cho dijadwalkan terbang ke Washington D.C. pada Senin siang.Cho diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio serta pejabat lain untuk meminta kerja sama dalam pembebasan warga Korea Selatan yang ditahan sekaligus membahas prosedur administratif.Dalam rapat pemerintah pada Sabtu (06/09), diplomat senior itu sudah menyampaikan kesiapannya untuk melakukan perjalanan ke Washington bila diperlukan untuk berhubungan langsung dengan pemerintahan AS.Kantor kepresidenan sebelumnya pada hari Minggu kemarin, menyatakan bahwa negosiasi pembebasan telah selesai, dan pesawat carter akan diberangkatkan ke AS untuk memulangkan warga Korea Selatan tersebut setelah prosedur administratif rampung.