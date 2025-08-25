Kim Jong-un Pulang ke Pyongyang Usai Hadiri Parade Militer di China

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un telah kembali dari kunjungannya ke China, termasuk menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China atas Jepang di akhir Perang Dunia II.Menurut Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara, Kim tiba di ibu kota Pyongyang pada Jumat (05/09) sore.Foto-foto yang dirilis kantor berita tersebut memperlihatkan putri Kim, Ju-ae, terlihat dari jendela bersama ayahnya dan turun dari kereta di lokasi yang diduga Stasiun Pyongyang.Kim Ju-ae, yang sebelumnya terlihat berdiri di belakang ayahnya saat disambut pejabat senior China setibanya di Beijing pada Selasa (02/09), tidak tampak dalam agenda resmi Kim di Beijing.Sejumlah pejabat senior, termasuk Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui dan sekretaris Partai Buruh Korea yang berkuasa, Jo Yong-won juga terlihat dalam foto.Setelah menghadiri parade militer bersama Presiden China, Xi Jinping dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Lapangan Tiananmen pada Rabu (03/09), Kim menggelar pertemuan bilateral terpisah dengan Xi dan Putin.