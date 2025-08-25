Film Korsel “No Other Choice” Gagal Raih Penghargaan di Festival Film Venesia

Photo : YONHAP News

Film terbaru sutradara Korea Selatan, Park Chan-wook, berjudul “No Other Choice,” gagal meraih penghargaan di Festival Film Internasional Venesia ke-82 meski sebelumnya menuai ekspektasi tinggi dari kritikus maupun penonton.Dalam upacara penutupan yang digelar Sabtu (06/09) di Venice Lido, Italia, penghargaan utama Golden Lion jatuh kepada film “Father Mother Sister Brother” garapan Jim Jarmusch.Sementara itu, Grand Jury Prize atau penghargaan tertinggi kedua diberikan kepada sutradara asal Tunisia, Koutheir Ben Hania untuk film docudrama “The Voice of Hind Rajab.”Usai penutupan, Park menyampaikan bahwa respons penonton terhadap “No Other Choice” adalah yang paling antusias sepanjang kariernya, sehingga ia merasa seolah sudah memenangkan penghargaan besar.