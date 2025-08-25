Pemerintah Korsel Hapus Kejaksaan dan Restrukturisasi Fungsi Kementerian Keuangan

Photo : YONHAP News

Pemerintah Akan Menghapuskan Kejaksaan dan Membagi Kementerian Keuangan dalam Rencana RestrukturisasiPemerintahan Lee Jae Myung telah mengumumkan rencana restrukturisasi pemerintahannya, yang mencakup penghapusan kejaksaan dan memecah kementerian keuangan.Kantor Kepresidenan, pemerintah, dan Partai Demokrat mengumumkan rencana tersebut dalam konferensi pers pada Minggu (07/09) setelah menghadiri pertemuan di kediaman resmi perdana menteri di Seoul.Kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut adalah pemerintah akan membubarkan layanan kejaksaan dan menggantinya dengan lembaga baru berupa lembaga penuntutan di bawah Kementerian Kehakiman dan lembaga di bawah Kementerian Dalam Negeri yang bertugas menyelidiki kejahatan serius.Selain itu, peran Kementerian Ekonomi dan Keuangan juga akan dibagi, fungsi anggaran dipindahkan ke kementerian baru yaitu Perencanaan dan Anggaran di bawah kantor Perdana Menteri.Kementerian Keuangan akan terus mengawasi kebijakan perpajakan, ekonomi, keuangan, dan kas negara.