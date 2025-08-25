Korsel Berlakukan Kebijakan Bebas Visa Sementara bagi Wisatawan Berkelompok China

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan kebijakan bebas visa sementara untuk wisatawan berkelompok dari China.Rombongan yang terdiri lebih dari tiga warga China bisa berwisata ke seluruh daerah di Korea Selatan tanpa visa selama 15 hari mulai tanggal 29 September sampai 30 Juni 2026.Wisatawan yang datang bisa melalui biro perjalanan yang ada di dalam negeri Korea Selatan maupun dari China dan datang secara bersamaan dengan menggunakan pesawat atau kapal.Wisatawan asal China bisa menggunakan biro perjalanan Korea Selatan atau biro perjalanan China yang ditetapkan oleh Kedutaan Besar Korea Selatan untuk China.Selain itu, nama-nama wisatawan juga harus didaftarkan maksimal 24 jam sebelum masuk ke Korea Selatan, untuk diperiksa oleh Kementerian Kehakiman, guna mencegah imigran gelap.Apabila terdapat 2% jumlah wisatawan China yang melanggar aturan seperti tinggal lebih lama, maka biro perjalanan akan dicabut dari daftar biro perjalanan resmi.Kementerian Kehakiman akan menginformasikan prosedurnya ke biro perjalanan khusus mulai tanggal 8-19 September mendatang. Selanjutnya biro perjalanan khusus bisa mendaftarkan turis China mulai tanggal 22 September mendatang.Pemerintah berekspektasi tinggi bahwa kebijakan bebas visa sementara kali ini bisa bermanfaat untuk mengaktifkan ekonomi regional dan industri pariwisata.Sementara, China mengizinkan perjalanan warga Korea Selatan di China tanpa visa mulai bulan November tahun lalu.