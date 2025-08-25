Lee Bertemu dengan Ketua DP dan PPP, Berjanji untuk Mewakili Semua Suara

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengundang Ketua Partai Demokrat Korea (DP) Jung Chung-rae dan Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Jang Dong-hyeok ke Kantor Kepresidenan untuk menggelar pertemuan jamuan makan siang pada hari Senin (08/09).Presiden Lee menyatakakn bahwa dia harus mendengarkan pandangan baik dari partai berkuasa maupun dari partai oposisi, serta akan berupaya keras agar suara dari masyarakat dapat tercermin dalam urusan kenegaraan.Ketua DP dan PPP juga menyamakan pandangan untuk melakukan kerja sama dari segi politik.Ketua Jung berharap agar dialog yang konstruktif antara partai berkuasa dan oposisi dapat berjalan tanpa masalah.Ketua Jang juga mengatakan pihaknya berupaya untuk menghidupkan kehidupan masyarakat apabila Presiden berperan penting dalam pemulihan politik yang pecah.Namun, DP dan PPP merasa sensitif mengenai lolosnya rancangan undang-undang di parlemen.Ketua DP Jung meminta kerja sama untuk mereformasi kejaksaan, media, dan bidang yudikatif termasuk penambahan jumlah hakim Mahkamah Agung.Sedangkan Ketua PPP Jang menaruh keprihatinan atas investigasi oleh jaksa khusus, dan meminta kepada Presiden Lee untuk memveto rancangan undang undang perpanjangan masa investigasi oleh jaksa khusus atau pembentukan persidangan khusus untuk pemberontakan yang dipimpin oleh DP.Setelah pertemuan jamuan makan siang tersebut, Presiden Lee dan Ketua PPP Jang Dong-hyeok mengadakan pertemuan bilateral pertama.