Korut Membanggakan Hasil Pengembangan Ekonomi Lima Tahun

Photo : YONHAP News

Lembaga Penelitian Ekonomi di bawah The Social Science Institute di Korea Utara mengklaim bahwa ekonomi Korea Utara bertumbuh positif dan meraih kinerja yang memuaskan.Pada awal tahun 2021 lalu, Korea Utara membuat rencana lima tahun pengembangan ekonomi nasional di Kongres Partai Buruh. Korea Utara fokus pada 12 bidang ekonomi meliputi biji-bijian, tenaga listrik, hasil perikanan, pengangkutan barang melalui kereta api dan lainnya. Hal ini diumumkan pada akhir tahun 2022 lalu.Lembaga tersebut menjelaskan bahwa jika dasar ekonomi kokoh secara mandiri, maka ekonomi negara juga terus mengalami pertumbuhan. Dampak pertumbuhan terlihat dari volume produksi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Klaim tersebut ditafsirkan bahwa Pyongyang membanggakan hasil rencana lima tahun pengembangan ekonomi sebagai salah satu kinerja Kim Jong-un di Kongres Partai Buruh ke-9 awal tahun depan.