CNN: Presiden Trump Siap Berkunjung ke Korsel untuk Menghadiri APEC

Photo : YONHAP News

CNN Amerika Serikat melaporkan bahwa Presiden Donald Trump siap menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan pada akhir bulan Oktober mendatang.Dikutip dari CNN, para pejabat tinggi Gedung Putih menyebut bahwa telah ada diskusi serius mengenai pertemuan bilateral antara Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela APEC, namun rencana itu belum bisa dipastikan.Menurutnya, kehadiran Kim Jong-un ke APEC belum dipastikan, sehingga pemerintah AS fokus untuk menggelar pertemuan antara Presiden AS dan China.Selain itu, seorang pejabat Gedung Putih juga mengatakan bahwa ada kemungkinan terjadi pembahasan antara Korea Selatan dan AS mengenai kebijakan tarif, keamananan, revisi perjanjian tenaga nuklir, dan lainnya.CNN melaporkan bahwa rincian terkait kunjungan Trump ke Korea Selatan belum dipastikan, namun Trump menganggap kunjungan ke Korea Selatan sebagai peluang untuk mendapatkan investasi untuk AS.Sementara, pemerintah Seoul berupaya untuk merevisi Perjanjian Tenaga Nuklir antara Korea Selatan dan AS untuk mendapatkan hak dalam memproses kembali bahan buangan nuklir.