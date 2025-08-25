Ketua Partai Berkuasa dan Oposisi Sepakat untuk Membentuk Badan Konsultasi Ekonomi Rakyat

Photo : YONHAP News

Ketua Partai Demokrat (DP) sebagai partai yang berkuasa dan partai oposisi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) sepakat untuk membentuk badan konsultasi ekonomi rakyat di sela pertemuan jamuan makan siang dengan Presiden Lee Jae Myung.Kedua pihak berpendapat untuk membentuk badan konsultasi yang mampu mengeluarkan hasil kebijakan yang praktis. Pembahasan secara rinci akan dilaksanakan dalam waktu dekat.Juru Bicara Senior PPP Park Seong-hoon menekankan bahwa Ketua PPP Jang Dong-hyeok mengusulkan pembentukan badan konsultasi yang kemudian disambut hangat oleh Ketua Partai Demokrat Jung Chung-rae dan Presiden Lee.Dia menyampaikan bahwa Presiden Lee bertekad untuk memeriksa berbagai usulan terkait kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat yang diusulkan oleh Ketua Jang di dalam pertemuan tertutup hari Senin (08/09).