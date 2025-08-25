Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Politik

"Komisi Strategi Kecerdasan Buatan (AI) Nasional" Diluncurkan Secara Resmi

Write: 2025-09-08 17:35:08Update: 2025-09-08 17:37:09

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menghadiri acara peluncuran "Komisi Strategi Kecerdasan Buatan (AI) Nasional" di Seoul pada hari Senin (08/09).

Presiden Lee menekankan bahwa visi negara untuk kuat di bidang AI merupakan strategi penting bagi masa depan Korea Selatan, karena bisa meningkatkan daya saing ekonomi, dan kemampuan keamanan negara. 

Menurut Presiden, AI pasti akan menjadi kunci untuk mendorong Korea Selatan sebagai negara yang makmur dengan kemajuan industri secara menyeluruh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Korea Selatan. 

Presiden Lee mengumumkan empat prinsip untuk mempraktekkan visi untuk menjadi negara kuat di bidang AI. 

Pertama, AI bisa diakses oleh siapa saja dari berbagai latar belakang sosial tanpa pengecualian, serta pengembangan teknologi AI dipimpin oleh kalangan swasta berdasarkan dukungan penuh pemerintah. 

Lee menyatakan bahwa pemerintah mengembangkan teknologi AI secara seimbang agar teknologi itu bisa diterapkan ke seluruh sistem sosial yang mencakup administrasi, medis, pendidikan, dan lainnya.

Untuk itu, "Komisi Strategi Kecerdasan Buatan (AI) Nasional" akan menjalankan tugas tanpa masalah.
