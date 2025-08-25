Pemerintah Korsel Siapkan Pemulangan Warga Korsel yang Ditahan di AS

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mulai menyiapkan langkah untuk memulangkan warganya yang ditahan dalam penggerebekan imigrasi di lokasi pembangunan pabrik baterai di Georgia, Amerika Serikat (AS).Konsul Jenderal di Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington, Cho Ki-joong mengatakan kepada wartawan pada Senin (08/09) di Pusat Penahanan Imigrasi dan Bea Cukai Folkston, Georgia, bahwa pejabat konsuler Korea Selatan telah menemui seluruh warga yang ditahan dan kini menyiapkan kepulangan mereka dengan pesawat carter.Sebagian besar dari sekitar 300 warga Korea Selatan itu dilaporkan memilih untuk pulang secara sukarela sehingga mayoritas besar diperkirakan akan naik pesawat carter.Ketika ditanya apakah ada yang ingin tetap tinggal, Cho menyebut hal itu belum bisa ia komentari saat ini.Cho menambahkan bahwa Korea Selatan tengah menyelesaikan berbagai masalah teknis dengan dukungan baik dari pihak AS.Ia juga menegaskan bahwa mereka yang memilih pulang secara sukarela tidak akan menghadapi pembatasan untuk masuk kembali ke AS di kemudian hari.