Kim Jong-un Awasi Langsung Uji Coba Mesin Roket Baru untuk ICBM

Photo : YONHAP News

Korea Utara dilaporkan melakukan uji coba mesin berbahan bakar padat bertenaga dorong tinggi untuk rudal balistik antarbenua (ICBM), di bawah pengawasan langsung pemimpinnya, Kim Jong-un.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara pada Selasa (09/09) melaporkan bahwa Administrasi Rudal bersama Akademi Bahan Kimia melakukan uji semburan darat mesin berbahan bakar padat bertenaga dorong tinggi dengan material serat karbon komposit pada sehari sebelumnya.KCNA menyebut uji coba terbaru ini merupakan uji semburan darat kesembilan sekaligus yang terakhir dalam proses pengembangan, dengan daya dorong maksimum mencapai 1.971 kilonewton.Kim disebut memuji pengembangan mesin tersebut sebagai pencapaian strategis besar dalam modernisasi pertahanan negara, dan menegaskan bahwa langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperluas serta memperkuat kapabilitas strategis nuklir Korea Utara.Laporan ini muncul sepekan setelah Kim mengunjungi sebuah institut riset yang mengembangkan mesin tersebut, yang menurut Korea Utara akan digunakan untuk ICBM masa depan, termasuk sistem yang disebut Hwasong-20.