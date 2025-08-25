Korsel Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Filipina, Turki, dan Finlandia

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu-back mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Filipina pada Senin (08/09) untuk membahas keamanan regional serta kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan industri persenjataan.Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Ahn bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro di sela-sela Seoul Defense Dialogue.Dalam pertemuan tersebut, Ahn menyampaikan terima kasih kepada Filipina atas partisipasinya dalam Perang Korea, serta perannya yang berkelanjutan sebagai anggota Komando PBB.Kedua menteri sepakat untuk memperluas kerja sama pertahanan bilateral di bawah kemitraan strategis yang dibentuk tahun lalu.Ahn dan Teodoro sama-sama menyoroti bahwa perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan telah ambil bagian dalam proyek modernisasi militer Filipina, berkontribusi pada penguatan keamanan dan kemampuan pertahanan negara tersebut.Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan, Lee Doo-hee mengadakan pembicaraan terpisah dengan mitranya dari Turki dan Finlandia di hari yang sama, untuk membahas cara memperkuat kerja sama di sektor pertahanan dan industri persenjataan.