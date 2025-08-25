Menhan Korsel dan Jepang Jalin Kerja Sama di Teknologi Pertahanan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani di Seoul pada Senin (09/09), menandai kunjungan pertama seorang menteri pertahanan Jepang dalam satu dekade.Kedua pihak sepakat untuk memperkuat hubungan keamanan dan menekankan kerja sama di masa mendatang, termasuk potensi kolaborasi dalam kecerdasan buatan (AI), sistem kendali otomatis dan teknologi antariksa.Pembahasan tingkat tinggi kedua negara kini tak lagi hanya seputar kerja sama latihan militer dan pertukaran prajurit, tapi perkembangan teknologi yang sudah dibahas secara rinci.Para menteri juga berjanji untuk meningkatkan komunikasi antara lembaga pertahanan, lebih sering berkonsultasi dan tukar pendapat, serta mendukung inisiatif budaya seperti partisipasi Korea Selatan dalam Festival Parade Pasukan Pertahanan Jepang.Mereka menegaskan kembali komitmen bersama untuk melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara sambil menanggapi kekhawatiran terkait kerja sama militer yang semakin erat antara Pyongyang dan Moskow.Nakatani, yang berada di Seoul untuk Dialog Pertahanan Seoul 2025, juga akan mengunjungi Pemakaman Nasional dan Armada Kedua Korea Selatan, di mana ia akan memberikan penghormatan kepada 46 awak kapal yang tewas dalam insiden tenggelamnya kapal Cheonan pada 2010.