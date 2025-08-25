Pesawat Carter Dijadwalkan Berangkat ke AS pada Rabu untuk Jemput Pekerja Korsel yang Ditahan

Photo : YONHAP News

Pesawat carter dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat (AS) paling cepat pada Rabu (10/09) untuk memulangkan pekerja Korea Selatan yang ditahan dalam penggerebekan imigrasi besar-besaran di lokasi pembangunan pabrik baterai di Georgia.Menurut industri penerbangan pada Selasa (09/09), Korean Air berencana mengoperasikan penerbangan carter B747-8i dari Bandara Internasional Incheon ke Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta pada Rabu pagi untuk membawa pulang para pekerja Korea Selatan.Pesawat dengan kapasitas 368 kursi itu dapat menampung seluruh lebih dari 300 warga Korea Selatan dalam satu kali penerbangan.Pesawat tersebut diperkirakan akan terbang kosong menuju AS dan kembali dengan penumpang pada Rabu sore waktu setempat.Para pekerja Korea Selatan akan diangkut dengan bus dari pusat penahanan di Folkston, Georgia, menuju Bandara Atlanta yang berjarak sekitar 4,5 jam lewat perjalanan darat untuk kemudian menaiki pesawat.Pekerja Korea Selatan itu termasuk di antara 475 orang yang ditangkap pada Kamis (04/09) lalu dalam penggerebekan imigrasi di lokasi pembangunan pabrik baterai yang dioperasikan Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution.