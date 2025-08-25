Korsel-AS Lanjutkan Pembahasan Teknis soal Kesepakatan Dagang Juli Lalu

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) kembali melanjutkan pembahasan teknis tingkat kerja terkait tindak lanjut kesepakatan dagang yang dicapai pada Juli lalu.Menurut otoritas perdagangan pada Selasa (09/09), delegasi Korea Selatan baru-baru ini mengunjungi AS dan mengadakan perundingan teknis dengan pejabat Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) serta Departemen Perdagangan di Washington D.C.Kedua negara sebelumnya menyelesaikan negosiasi tarif pada 30 Juli dan secara garis besar menegaskannya dalam KTT pertama antara Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Presiden AS, Donald Trump pada tanggal 25 Agustus, namun detail kesepakatan masih belum difinalisasi.Korea Selatan berjanji untuk menanamkan investasi sebesar 350 miliar dolar AS di sektor-sektor utama AS serta sekitar 100 miliar dolar AS untuk pembelian energi Amerika, sementara AS sepakat menurunkan tarif timbal balik terhadap Korea Selatan dari 25 persen menjadi 15 persen.Pembahasan teknis ini diperkirakan akan berfokus pada cara merealisasikan paket investasi yang dijanjikan Korea Selatan.Kedua pihak juga kemungkinan akan membahas isu sensitif seperti pembukaan lebih lanjut pasar pertanian dan peternakan Korea Selatan.