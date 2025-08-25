Google Hapus Informasi Titik Koordinat dalam Peta Korsel

Photo : YONHAP News

Google akan menghapus informasi titik koordinat seperti lintang dan bujur Korea Selatan. Hal ini dilakukan demi alasan keamanan nasional.Wakil Presiden Google untuk urusan kebijakan publik, pengetahuan dan informasi, Chris Turner, menyampaikan pihaknya tidak memberikan informasi terkait titik koordinat sesuai keinginan Seoul.Pada saat ini, peta dengan presisi yang lebih tinggi dari peta dengan skala 1:25.000 dilarang ditampilkan di server luar negeri dengan alasan keamanan dan militer. Google terus meminta tampilan peta dengan skala 1:5.000.Menurut Google, tidak ada masalah keamanan dalam citra satelit Google sehingga terus meminta penyediaan peta yang lebih teliti kepada Korea Selatan pada tahun 2011 dan 2016 lalu.Namun, Seoul tidak mengizinkan penyediaan data peta yang mengandung fasilitas keamanan atau markas militer di server luar negeri dengan alasan keamanan nasional.Google kembali meminta penyediaan peta dengan presisi tinggi di server luar Korea Selatan ke Seoul pada bulan Februari lalu. Pemeirntah Korea Selatan akan membentuk badan konsultasi untuk membahas permintaan Google tersebut pada tanggal 11 November mendatang.