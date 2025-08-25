Presiden China Ucapkan Selamat atas Peringatan 77 Tahun Rezim Korut ke Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) edisi Selasa (09/09) melaporkan bahwa Presiden China Xi Jinping menyampaikan ucapan selamat kepada Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang menyambut 77 tahun pendirian rezim Korea Utara tanggal 9 September.Xi mengatakan China dan Korea Utara merupakan negara tetangga yang telah lama menjalin hubungan yang akrab. Kedua negara sepakat untuk mengembangkan hubungan yang lebih kokoh di masa depan yang disampaikan saat memperingati 80 tahun kemenangan China melawan agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia.Dia menekankan bahwa China bertekad kuat untuk meningkatkan komunikasi strategis, memperkuat pertukaran dan melakukan kerja sama dengan Korea Utara demi perdamaian dan pengembangan dunia.Di dalam pertemuan bilateral antara Korea Utara dan China tanggal 4 September lalu, dua negara menunjukkan pemulihan hubungan yang sempat agak jauh akibat kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia.Kim Jong-un telah mengunjungi Beijing, China pada awal bulan September setelah terakhir kali berkunjung pada Januari 2019.