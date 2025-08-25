Presiden Lee Merasa Tanggung Jawab Besar Atas Penahanan Warga Korsel di AS

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung merasa bertanggung jawab besar atas penahanan warga Korea Selatan setelah petugas imigrasi melakukan penggerebekan di lokasi pembangunan pabrik baterai di Georgia, Amerika Serikat (AS).Dalam sidang kabinet hari Selasa (09/09), presiden menyatakan bahwa pemerintah segera memperbaiki sistem terkait secara rasional dengan AS agar kasus serupa tidak kembali terjadi.Lee meminta kepada kementerian terkait untuk memantau perkembangan situasi sampai seluruh warga Korea Selatan yang ditahan bisa kembali ke Korea Selatan dengan selamat.Menurut Lee, kasus yang berpengaruh buruk pada warga dan perusahaan Korea Selatan di AS tidak boleh terjadi kembali. Ia berharap seluruh pihak terkait melakukan upaya aktif untuk membuahkan hasil yang baik dan praktis.