Laporan Uji Coba ICBM Tipe Baru Ditafsirkan Sebagai Pesan Terhadap AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menilai bahwa laporan Korea Utara terkait uji coba mesin berbahan bakar padat bertenaga dorong tinggi untuk rudal balistik antarbenua (ICBM) memiliki pesan untuk negara-negara lain.Seorang pejabat kementerian tersebut mengatakan bahwa isi laporan Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) bisa diterima dengan jelas, namun berita di harian Rodong Shinmun yang biasa dibaca oleh penduduk tidak jelas.Laporan uji coba ICBM yang baru dipublikasikan setelah partisipasi Kim Jong-un di upacara peringatan 80 tahun kemenangan China melawan agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia sangat berhubungan dengan pesan terhadap AS.Sedangkan, kunjungan Kim ke lokasi konstruksi rumah sakit daerah dilaporkan di harian Rodong Shinmun dengan lebih jelas.Hal tersebut ditafsirkan Korea Utara ingin menekankan kesan untuk memperhatikan kehidupan rakyat.