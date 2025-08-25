Warga Korsel yang Ditahan di AS Diperkirakan Dibebaskan Rabu Pagi Waktu Setempat

Photo : YONHAP News

Warga Korea Selatan yang ditahan dalam penggerebekan imigrasi di Georgia, Amerika Serikat (AS), diperkirakan akan dibebaskan pada Rabu (10/09) pagi waktu setempat.Seorang pengacara AS yang mewakili karyawan subkontraktor LG Energy Solution pada Selasa (09/09) mengatakan bus yang mengangkut warga Korea Selatan akan berangkat dari pusat penahanan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di Folkston, Georgia, pada Rabu pagi.Menurut pengacara itu, seorang pejabat fasilitas penahanan menyebut sebagian besar dari mereka akan kembali ke Korea Selatan, sementara hanya sejumlah kecil yang berencana tetap tinggal.Para warga yang saat ini mengenakan seragam detensi berwarna krem diperkirakan akan kembali berganti ke pakaian biasa menjelang kepulangan.LG Energy Solution dan subkontraktornya dilaporkan sedang mengatur pengumpulan serta pengiriman barang-barang milik para pekerja dari AS ke Korea Selatan.Setelah dibebaskan, mereka akan diangkut dengan bus menuju Bandara Internasional Atlanta untuk menaiki pesawat carter.Penerbangan carter itu dijadwalkan berangkat dari Atlanta sekitar pukul 14.30 waktu setempat pada Rabu dan tiba di Korea Selatan pada Kamis (11/09) sore waktu Korea.