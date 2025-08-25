Korsel Tambah 166 Ribu Lapangan Kerja pada Agustus 2025

Photo : YONHAP News

Korea Selatan menambah sekitar 160 ribu lapangan kerja pada Agustus 2025, menandai tiga bulan berturut-turut dengan pertumbuhan lapangan kerja di kisaran 100 ribu.Menurut Badan Statistik Nasional Korea pada Rabu (10/09), jumlah orang yang bekerja mencapai 28,96 juta orang pada bulan lalu, naik 166 ribu orang dibanding periode yang sama tahun lalu.Industri manufaktur kehilangan 61 ribu lapangan kerja pada bulan lalu, mencatat penurunan selama 14 bulan berturut-turut.Lapangan kerja di sektor konstruksi juga turun untuk bulan ke-16 berturut-turut, dengan kehilangan 132 ribu pekerjaan.Tingkat pekerjaan untuk kelompok usia 15 hingga 64 tahun tercatat 69,9 persen bulan lalu, naik 0,1 poin persentase dari tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pekerjaan bagi kelompok usia 15 hingga 29 tahun turun 1,6 poin persentase menjadi 45,1 persen