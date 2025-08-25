Delegasi Korsel Pulang Usai Pembicaraan Dagang Tingkat Kerja dengan AS

Photo : YONHAP News

Delegasi Korea Selatan kembali ke tanah air pada Selasa (09/09) setelah merampungkan pembicaraan dagang tingkat kerja dengan pejabat Amerika Serikat (AS) di Washington pekan ini.Menurut sumber, delegasi tersebut tiba di Washington D.C. pada Minggu (07/09) malam dan menggelar pertemuan dengan pejabat Departemen Perdagangan serta Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada Senin (08/09).Pertemuan ini menandai pembicaraan teknis bilateral pertama sejak Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Presiden AS, Donald Trump mengadakan KTT di Washington pada 25 Agustus lalu.Kedua pihak disebut berfokus pada perincian janji Korea Selatan untuk menanamkan investasi sebesar 350 miliar dolar AS di AS sebagai bagian dari kesepakatan dagang yang diumumkan pada 30 Juli.Diskusi juga dilaporkan menyoroti koordinasi terkait pelaksanaan investasi, termasuk siapa yang menentukan target investasi dan bagaimana pembagian keuntungan, meski kedua negara disebut masih memiliki perbedaan.