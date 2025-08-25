Menlu Korsel akan Bertemu Menlu AS pada Rabu terkait Pembebasan Warga Korsel yang Ditahan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun yang bergegas ke Amerika Serikat (AS) untuk mengupayakan pembebasan ratusan warga Korea Selatan yang ditahan dalam penggerebekan imigrasi baru-baru ini, dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio pada Rabu (10/09) waktu setempat, sehari lebih lambat dari rencana awal.Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington pada Selasa (09/09) mengonfirmasi bahwa pertemuan Cho dengan Rubio akan digelar Rabu pagi.Cho tiba di Washington pada Selasa malam dan awalnya diperkirakan bertemu Rubio pada malam yang sama, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.Pertemuan itu kini akan berlangsung pada hari yang sama ketika sekitar 300 pekerja Korea Selatan diperkirakan dibebaskan dari pusat detensi imigrasi di Georgia dan dipulangkan dengan pesawat carter melalui mekanisme kepulangan sukarela.Kepulangan mereka diperkirakan tetap berlangsung sesuai jadwal dan tidak terpengaruh oleh pertemuan antara para diplomat tinggi kedua negara.