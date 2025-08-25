Pelanggan KT Rugi Akibat Penarikan Pembayaran Tagihan Secara Ilegal

Photo : YONHAP News

Di wilayah barat daya Seoul serta daerah Gyeonggi dan Incheon, sejumlah pelanggan KT akhir-akhir ini melaporkan kerugian akibat pembayaran kecil yang tidak sah. Kasus ini diduga terkait dengan penggunaan stasiun pangkalan mini ilegal.Tim investigasi gabungan pemerintah dan swasta pada Rabu (10/09) menyatakan memperluas penyelidikan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya peretas yang memasang perangkat mini secara ilegal yang dipasang di stasiun pangkalan perusahaan elektronik untuk menyadap perangkat elektronik.Perangkat mini diduga bisa dengan mudah dipindahkan dan digunakan untuk menyadap sinyal pengguna dalam radius wilayah tertentu.Namun, Kementerian Sains dan TIK Korea Selatan menyatakan telah meminta KT mengambil langkah lanjutan. Pada Selasa (09/09) pukul 09.00 pagi, seluruh akses stasiun pangkalan mini baru ke jaringan KT telah diblokir sepenuhnya.Sebelumnya, dalam inspeksi lapangan yang dilakukan Kementerian Sains dan TIK pada Senin (08/09), pihak KT menyebut ada kemungkinan tindakan ilegal dari stasiun pangkalan jaringan menjadi penyebab pembayaran tanpa izin.Tim investigasi tersebut kini tengah menyelidiki kasus kerugian akibat pembayaran tanpa izin di kalangan pelanggan raksasa telekomunikasi Korea Selatan itu yang terjadi sejak 27 Agustus.Hingga 9 September, tercatat sekitar 124 kasus dengan total kerugian mencapai lebih dari 80 juta won. Transaksi ilegal tersebut umumnya berupa pembelian voucher digital dan pengisian kartu transportasi, dengan nilai setiap pembayaran di bawah 1 juta won. Laporan kerugian serupa juga terus bermunculan dari berbagai wilayah lain, termasuk Bupyeong di Incheon serta Kota Gwacheon di Provinsi Gyeonggi.