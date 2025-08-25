Pesawat Carter Berangkat ke AS untuk Membawa Pulang Ratusan Pekerja Korea Selatan yang Ditahan

Photo : YONHAP News

Pesawat carter untuk membawa pulang sekitar 300 warga Korea Selatan di pusat penahanan Atlanta telah berangkat ke Amerika Serikat.Pesawat Korean Air dengan 368 kursi lepas landas dari Bandara Internasional Incheon pada pukul 10 pagi Rabu (10/09), menuju Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta.Para warga Korea Selatan yang akan dibebaskan diperkirakan akan menempuh jarak lebih dari 400 kilometer untuk mencapai bandara Atlanta dari pusat penahanan Imigrasi di Folkston, Georgia.Pesawat tersebut dijadwalkan berangkat dari Atlanta sekitar pukul 2:30 siang pada Rabu (10/09) waktu setempat.Pada Kamis (04/09), Petugas Imigrasi AS (ICE), Homeland Security Investigations (HSI), Drug Enforcement Administration (DEA), dan Petugas Kepolisian Negara Bagian Georgia menangkap 475 orang setelah melakukan operasi imigrasi di lokasi konstruksi proyek patungan manufaktur sel baterai antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution.Warga Korea Selatan yang ditahan tersebut datang ke sana dengan visa bisnis jangka pendek B1 atau sistem otorisasi perjalanan elektronik (ESTA) tanpa visa sebagai bagian dari proyek investasi perusahaan Korea Selatan di Amerika Serikat.