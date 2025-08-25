Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Presiden Lee Gelar Konferensi Pers 100 Hari Kerja pada hari Kamis

Write: 2025-09-10 14:45:02Update: 2025-09-10 15:31:38

Presiden Lee Gelar Konferensi Pers 100 Hari Kerja pada hari Kamis

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung dijadwalkan menggelar konferensi pers berdurasi sekitar 90 menit pada hari ke-100 masa jabatannya yang jatuh pada Kamis (11/09).  

Lee terakhir kali menggelar acara media pada 3 Juli, menjadikannya presiden pertama yang menggelar konferensi pers kedua pada 100 hari kerja. 

Kantor Kepresidenan menyatakan langkah ini mencerminkan komitmennya untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Lee diperkirakan akan menyoroti upaya pemulihan ekonomi dan inisiatif pertumbuhan pemerintahannya serta menguraikan strategi untuk pengembangan di masa depan.

Presiden juga diperkirakan akan menjawab pertanyaan mengenai isu-isu domestik dan internasional yang mendesak.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >