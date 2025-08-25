Air Bendungan Doam di Pyeongchang Digunakan untuk Mengatasi Kekeringan di Gangneung

Photo : YONHAP News

Pemerintah memutuskan memanfaatkan pasokan air dari Bendungan Doam di Pyeongchang untuk mengatasi kekeringan di wilayah Gangneung yang telah dinyatakan sebagai kondisi bencana.Bendungan Doam akan mulai melakukan pengairan paling cepat pada 20 September mendatang.Pasokan air sebanyak 150 ribu ton akan dialirkan melalui pipa sepanjang 15 kilometer dari Bendungan Doam, dengan suplai sekitar 10 ribu ton per hari. Jumlah tersebut setara dengan 15 persen dari total kebutuhan air rumah tangga harian di Kota Gangneung yang mencapai lebih dari 70 ribu ton.Pemerintah Kota Gangneung bersama dewan kota dan warga pun untuk sementara akan menerima pasokan air dari Bendungan Doam yang sejak tahun 2001 menghentikan pembuangan air untuk pembangkit listrik.