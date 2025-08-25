Timnas Korsel Tahan Imbang Meksiko Dalam Laga Persahabatan Internasional

Photo : YONHAP News

Tim nasional sepak bola Korea Selatan bermain imbang saat berhadapan dengan Meksiko dalam laga persahabatan internasional pada hari Rabu (10/09).Taegeuk Warriors yang dipimpin oleh pelatih Hong Myung-bo berakhir imbang melawan Meksiko dengan skor 2–2 dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Geodis Park, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat.Korea Selatan lebih dulu tertinggal pada menit ke-22 babak pertama lewat gol Raul Jimenez untuk Meksiko. Namun, pada menit ke-20 babak kedua, kapten Son Heung-min berhasil menyamakan kedudukan, disusul gol Oh Hyun-gyu pada menit ke-30 yang membawa Korea Selatan berbalik unggul.Sayangnya, pada waktu tambahan di babak kedua, Santiago Jimenez mencetak gol penyeimbang bagi Meksiko.Son Heung-min tampil dalam laga internasional ke-136 bersama timnas, menyamai rekor terbanyak pemain Korea Selatan sepanjang sejarah. Ia juga mencetak gol ke-53 dalam kariernya di level tim nasional.Sebelumnya, timnas Korea Selatan telah berhadapan dengan Amerika Serikat dan meraih kemenangan 2-0.