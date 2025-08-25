KOSPI Tembus Level 3.300, Catat Rekor Tertinggi Baru

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) menembus level 3.300 pada perdagangan hari Rabu (10/09), mencatat rekor tertinggi baru.Angka ini melampaui rekor sebelumnya pada 31 Juli sebesar 3.288, sekaligus kembali ke menembus level 3.300 setelah terakhir kali terjadi pada Juli 2021.Pada awal perdagangan, KOSPI sempat naik lebih dari satu persen dibanding penutupan sehari sebelumnya dan bergerak di kisaran 3.300 poin, sebelum kembali menguat hingga melampaui rekor 3.316,08 yang pernah dicatat pada 25 Juni 2021. Setelah itu, indeks sempat turun lagi di bawah 3.316 poin, namun masih berfluktuasi di sekitar level tertingginya sepanjang sejarah.Sektor keuangan, sekuritas, dan konstruksi tercatat menguat, sementara sektor tekstil, budaya, dan kimia mengalami pelemahan.Kenaikan ini terutama didorong oleh ekspektasi terhadap rencana reformasi pajak pemerintah Seoul. Sementara itu, harapan akan penurunan suku bunga di Amerika Serikat yang kian menguat ikut memicu rebound saham teknologi dan memberi dampak positif pada pasar saham Korea Selatan.Investor asing dan institusi masing-masing mencatat aksi beli bersih sekitar 200 miliar won, turut mendorong kenaikan KOSPI.Sementara itu, KOSDAQ yang didominasi perusahaan-perusahaan teknologi juga sempat menembus level 830 pada sesi perdagangan Rabu pagi, untuk pertama kalinya sejak Juli tahun lalu.