Keberangkatan Pesawat yang Membawa Ratusan Warga Korsel dari AS Ditunda

Photo : YONHAP News

Keberangkatan pesawat carter yang direncanakan membawa pulang warga Korea Selatan yang ditahan di Amerika Serikat, ditunda.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Rabu (10/09) menyampaikan alasan penundaan datang dari pihak Amerika.Kini kementerian luar negeri terus berkoordinasi dengan pihak AS supaya penerbangan dapat segera diberangkatkan. Setiap perubahan informasi akan disampaikan dengan segera.Sebelumnya, pesawat Korean Air dengan 368 kursi berangkat dari Bandara Internasional Incheon pada pukul 10 pagi Rabu (10/09) menuju Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta.Pesawat ini akan digunakan untuk membawa sekitar 300 warga Korea Selatan yang ditahan akan pulang secara sukarela melalui penerbangan carter. Jadwal kepulangan harusnya terjadi pada 10 September pukul 14.30 waktu Amerika, atau pukul 03.30 waktu Korea pada 11 September.Pada 4 September, sekitar 300 warga Korea ditahan saat penggerebekan imigrasi besar-besaran di sebuah pabrik baterai kendaraan listrik di Georgia, Atlanta Amerika Serikat.