KOSPI Catat Rekor Tertinggi Baru, Ditutup di Kisaran 3.310

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) menutup sesi perdagangan hari Rabu (10/09) di level 3.314,43, naik 54,48 poin atau 1,67 persen, mencatat rekor tertinggi baru.Dalam sesi perdagangan hari Rabu, KOSPI dibuka pada level 3.270,20, naik 12,15 poin dibanding kemarin, dan terus meningkat. Sektor keuangan, sekuritas, dan konstruksi tercatat menguat, sementara sektor tekstil, budaya, dan kimia mengalami pelemahan.Kenaikan ini terutama didorong oleh ekspektasi terhadap rencana reformasi pajak pemerintah Seoul. Sementara itu, harapan akan penurunan suku bunga di Amerika Serikat yang kian menguat ikut memicu rebound saham teknologi dan memberi dampak positif pada pasar saham Korea Selatan.Investor asing dan institusi masing-masing mencatat aksi beli bersih sekitar 200 miliar won, turut mendorong kenaikan KOSPI.Sementara itu, KOSDAQ juga turut mengalami kenaikan 8,18 poin atau 0,99 persen, dan ditutup di level 833.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 1,3 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.386,6 won per dolar.