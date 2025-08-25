Colosseum, Italia Sediakan Audio Panduan dalam Bahasa Korea

Photo : YONHAP News

Aplikasi resmi Colosseum, situs bersejarah terkenal di Roma, Italia, menambahkan panduan audio dalam bahasa Korea mulai bulan ini.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Kamis (11/09) menyampaikan bahwa panduan audio bahasa Korea yang baru ditambahkan di aplikasi resmi Colosseum merupakan bahasa kelima setelah Italia, Inggris, Spanyol, serta Ukraina, dan juga menjadi bahasa Asia pertama.Panduan audio bahasa Korea otomatis diputar ketika pengunjung berada di dekat artefak pada tiap lantai Colosseum.Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa layanan tersebut sangat membantu wisatawan memahami sejarah, struktur, dan karakteristik Roma serta Colosseum secara lebih mendalam.Colosseum adalah arena berbentuk bundar yang dibangun sekitar dua ribu tahun lalu di atas lokasi bekas Istana Emas Kaisar Nero, dan kini menjadi salah satu destinasi utama Roma yang dikunjungi lebih dari 12 juta wisatawan setiap tahun.