Tiga Rumah Sakit Asal Korsel Masuk 10 Besar RS Kanker Terbaik

Photo : YONHAP News

Tiga rumah sakit Korea Selatan masuk dalam daftar 10 rumah sakit kanker terbaik di dunia yang dipilih oleh Newsweek, majalah mingguan Amerika Serikat.Dalam daftar World’s Best Specialized Hospitals 2026 yang dirilis secara online pada 10 September, Samsung Medical Center Seoul menempati peringkat 3, setelah MD Anderson Cancer Center dan Memorial Sloan Kettering Cancer Center dari Amerika Serikat.Selanjutnya, Seoul Asan Medical Center berada di peringkat 4 dan Seoul National University Hospital di peringkat 8.Dari 10 besar rumah sakit kanker itu, terdapat 4 rumah sakit asal Amerika Serikat, 3 dari Korea Selatan, dan masing-masing 1 dari Prancis, Inggris, serta Kanada.Seoul Asan Medical Center juga masuk 10 besar dalam 6 bidang lain seperti endokrin, bagian dalam, dan saraf.Seoul National University Hospital meraih peringkat 2 dunia di bidang urologi setelah Cleveland Clinic (AS), naik dua peringkat dibanding tahun lalu. Rumah sakit ini juga menempati posisi 10 besar di tiga bidang termasuk endokrin dan kanker.Samsung Medical Center masuk 10 besar dalam tiga bidang, yakni kanker, gastroenterologi, dan urologi.Sementara itu, Severance Hospital berada di peringkat 9 di bidang ortopedi.Peringkat itu disusun oleh Newsweek bekerja sama dengan perusahaan riset global Statista berdasarkan evaluasi puluhan ribu tenaga medis dari 30 negara.Dalam daftar terpisah mengenai World’s Best Smart Hospitals, Samsung Medical Center menempati peringkat 15 berkat tingkat teknologi informasi dan komunikasi rumah sakit yang tinggi.