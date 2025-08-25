Presiden Lee Jae Myung Gelar Konferensi Pers di 100 Hari Kerja

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung mengadakan konferensi pers keduanya pada 11 September, bertepatan dengan 100 hari masa jabatannya.Presiden Lee menyampaikan dalam 100 hari pemerintahannya, ia fokus pada pemulihan ekonomi dan membangun hubungan diplomatik. Ia harus bekerja keras karena satu jam bagi seorang presiden senilai dengan 52 juta jam rakyat.Meski baru menjabat, Lee berjanji akan membuat lompatan pertumbuhan selama 4 tahun 9 bulan kedepan.Dalam sesi tanya jawab, Presiden Lee menyatakan bahwa tidak perlu bersikeras memperketat aturan pajak capital gain untuk pemegang saham besar dan menyerahkan pembahasan kepada parlemen. Ia juga menekankan bahwa kebijakan akan diarahkan untuk mengaktifkan pasar saham.Terkait dengan pekerja Korea Selatan yang ditahan di Georgia, AS, Presiden Lee menjelaskan bahwa kepulangan mereka tertunda karena masalah borgol saat proses pemindahan ke bandara, tapi mereka akan berangkat sekitar pukul 01.00 dini hari Jumat (12/09) dan tiba di Seoul pada sore harinya.Presiden Lee juga menambahkan bahwa pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan AS terkait masalah visa, dan memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak terselesaikan, perusahaan Korea Selatan akan ragu untuk melakukan investasi langsung di AS.Mengenai gagalnya kesepakatan revisi undang-undang jaksa khusus antara partai pendukung pemerintah dan oposisi, Presiden Lee menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan revisi tersebut.Ia menegaskan bahwa kerja sama politik bukanlah sekadar kompromi sementara, melainkan menerima tuntutan yang logis dan menemukan kebenaran terkait pemberontakan bukanlah hal kompromi.