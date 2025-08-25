Ratusan Pekerja Korsel yang Ditahan di AS Segera Keluar dari Penahanan Imigrasi Georgia

Photo : KBS News

Waktu kepulangan ratusan warga Korea Selatan yang ditahan di Georgia, Amerika Serikat akhirnya mendapat kepastian. Rencananya 330 warga akan pulang dengan menggunakan pesawat carter dan berangkat dari Atlanta pada 11 September pukul 12 siang waktu setempat dan tiba di Korea Selatan pada sore hari tanggal 12 September.Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan bahwa pihak AS memastikan warga Korea Selatan tidak akan mendapatkan kesulitan atau hambatan jika kembali ke AS di masa mendatang.Presiden Trump juga memerintahkan agar proses pengawalan ke bandara dilakukan tanpa menggunakan borgol atau batasan fisik meskipun ada aturan ketat dari pihak berwenang AS.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menjelaskan bahwa penundaan keberangkatan pada 10 September disebabkan karena instruksi Presiden Trump yang ingin memastikan apakah warga Korea Selatan ingin tetap berada di AS atau pulang terlebih dahulu.Pesawat carter dari Korea itu akan membawa 330 penumpang, yang terdiri dari 10 orang perempuan dan sisanya laki-laki. Selain itu, terdapat 14 warga negara asing yang juga ikut dalam penerbangan. Satu orang memilih tetap tinggal di AS karena anggota keluarganya adalah pemegang green card atau penduduk tetap.