Korsel-AS Lanjutkan Pembahasan Rincian Investasi Terkait Tarif Trump

Photo : YONHAP News

Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan, Kim Jung-kwan berangkat ke Amerika Serikat pada Kamis (11/09) untuk melanjutkan negosiasi lanjutan terkait tarif antara Korea Selatan dan AS.Menteri Kim akan menemui Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dan pihak terkait lainnya di New York untuk membahas tindak lanjut dari kesepakatan tarif yang dicapai pada 30 Juli lalu.Korea Selatan dan AS telah sepakat untuk menurunkan tarif timbal balik yang sebelumnya ditetapkan sebesar 25% menjadi 15%, serta melakukan investasi senilai 350 miliar dolar ke AS.Akan tetapi, rincian teknis untuk dokumentasi dan implementasi kesepakatan tersebut belum diselesaikan.Otoritas perdagangan kedua negara telah menggelar pertemuan teknis di Washington D.C. pada 8 September, tapi belum mencapai kesepakatan terkait mekanisme investasi Korea Selatan ke AS.