Meksiko Berlakukan Tarif Impor Terhadap Negara Tidak Punya FTA

Photo : YONHAP News

Pemerintah Meksiko memutuskan untuk memberlakukan tarif impor terhadap negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Meksiko. Korea Selatan diperkirakan akan terkena dampak tarif sesuai dengan kategori barang.Menurut transkrip pidato Menteri Ekonomi Meksiko dan dokumen kebijakan yang dipublikasikan secara daring pada Rabu (10/09), pemerintah Meksiko memilih 1.463 produk dari 17 sektor strategis yang dianggap dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional.Tarif produk akan ditetapkan hingga batas maksimum yang diperbolehkan sesuai aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Sektor strategis itu meliputi otomotif dan suku cadang mobil, baja dan aluminium, plastik, elektronik rumah tangga, tekstil, hingga furnitur. Untuk produk-produk tersebut, tarif yang saat ini berada di kisaran 0-35% akan dinaikkan hingga maksimal 50%. Meksiko menegaskan bahwa mobil kecil impor akan dikenai tarif sebesar 50%.Tarif baru ini berlaku untuk negara yang tidak memiliki FTA dengan Meksiko. Menurut situs resmi Kementerian Ekonomi Meksiko, mitra FTA saat ini mencakup Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Jepang, Chile, Panama, dan Uruguay.Sementara, Korea Selatan dan Meksiko sempat melakukan negosiasi FTA pada 2006, tapi tidak dilanjutkan, padahal Meksiko merupakan mitra dagang terbesar di Amerika Latin.Pemerintah Meksiko mengatakan bahwa kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, melindungi perusahaan, dan menjaga lapangan kerja, serupa dengan argumen yang pernah disampaikan oleh Donald Trump.Namun, sebagian pihak menilai langkah ini ditujukan kepada China, mengingat kebijakan diumumkan saat pemerintahan Trump tengah mengguncang kerangka United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).Sejumlah media AS termasuk Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa pemerintah Trump menekan Meksiko untuk membatasi perdagangan dengan China, termasuk upaya mencegah China menggunakan Meksiko sebagai jalur ekspor alternatif untuk menghindari tarif tinggi AS.